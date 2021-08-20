Более 11 тонн молочной продукции не пустили на Украину на донской границе

В Ростовской области на границе на Украину не пропустили более 11 тонн молочной продукции Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Донские сотрудники Россельхознадзора за три дня не пустили на Украину более одиннадцати тонн молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 15 по 18 августа на автомобильном пункте пропуска «Матвеев Курган» останавливали грузовые автомобили, которые перевозили различные молочные продукты. При досмотре каждого из них выяснялось, что владельцы товара не имели необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.

- Должностными лицами ведомства составлен акт о нарушении требований законодательства ЕАЭС. Выпуск подконтрольных товаров с территории Российской Федерации запрещен, - говорится в тексте сообщения.

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