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Общество20 августа 2021 21:25

Двое жителей Украины пытались вывезти из Ростовской области партию одежды

Женщина утверждала, что везла вещи для продажи на родине
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Жители Украины пытались вывезти из РО партию одежды

Жители Украины пытались вывезти из РО партию одежды

Фото: Южное таможенное управление

В Ростовской области задержали двух жителей Украины с партией незадекларированной одежды. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Гости донского региона пытались пересечь границу в городе Донецке на иномарке Renault Logan. Во время тщательного досмотра в багажнике машины была обнаружена партия одежды. Там было порядка 200 предметов одежды. Все они не были задекларированы и женщина утверждала, что купила из на оном из рынков в городе Каменске-Шахтинском и везла на родину для последующей продажи.

- Было принято решение о неотнесении товаров к товарам для личного пользования. По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщил и.о. начальника таможенного поста МАПП Донецк Игорь Данилов.

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