В Ростове пройдет продовольственная ярмарка

В Ростове пройдет ярмарка выходного дня Фото: Правительство РО

В Ростове-на-Дону проведут продовольственную ярмарку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ярмарка состоится в субботу, 21 августа. Поддержку ей будет оказывать областной департамент потребительского рынка и донское министерство сельского хозяйства и продовольствия. Проходить ярмарка будет по адресу: поселок Орджоникидзе, ул. Можайская, 40 (территория ТЦ «Лимон»)

Сельхозорганизации, фермерские хозяйства и другие предприятия АПК смогут принять участие в этом мероприятии бесплатно.

- На ярмарке посетителям будут предложены в широком ассортименте овощи, фрукты, дыни, арбузы, живая рыба, мясные и рыбные полуфабрикаты, кондитерские и хлебобулочные изделия, мед и продукты пчеловодства, орехи и другие товары. Планируется, что цены на социально значимые продукты питания будут на 10-15% ниже рыночных, - говорится в тексте сообщения.

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