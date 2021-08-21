Народный календарь на 21 августа: в лесах поспевали грибы и ягоды

Народный календарь 21 августа Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Народный календарь на 21 августа: наши предки считали, что, если день выдавался ветреным, то грядет затяжное ненастье. Погода в этот день будет аналогична январской. Аисты готовились к отлету - ждет холодная осень. Кваканье лягушек предвещало дождь. Отсыревали камни, одежда и земля в поле - будет дождь. Овцы во время бурана пасутся против ветра – к улучшению погоды.

Розы не раскрывались с утра - перед дождем. Хвоя лиственницы сжимается, кажется округлой – к дождю. На Мирона дуют ветры–тиховеи – к солнечной осени, на Мирона буря – к ненастному сентябрю. Вихри особенно сильные – до бабьего лета будет холодно. Южный ветер обещал хороший урожай овса, а северный - ржи. Иней с утра был признаком урожайности следующего года. Жаркая погода сулила затяжное бабье лето.

Дождь шел к ненастной осени. В полдень на реке не видно ряби – к теплой осени и мягкой зиме. Большой урожай рябины обещает скорые заморозки. Сегодня, в день Мирона–ветрогона, можно загадать желание и встать на перекресток. Если ветерок внезапно подул в лицо – задуманное вскоре сбудется. Если нет – придется подождать. На Мирона поспевают брусника, опята и ежевика, а с ними и лето проходит.

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