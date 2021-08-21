Смертельная авария произошла на трассе в Ростовской области

В Ростове мужчина погиб при столкновении ГАЗели и фуры. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовская области случилась авария со смертельным исходом.

Инцидент произошел в пятницу, 20 августа, около одиннадцати часов утра на 65 км трассы "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск" в Багаевском районе. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 врезался сзади в остановившийся на светофоре автомобиль Volvo F12 с прицепом CHEREAU, за рулем которого находился 66-летний шофер.

В результате столкновения погиб 38-летний пассажир грузовика. Он скончался на месте происшествия. Прибывшие на место аварии медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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