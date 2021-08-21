Ростовская область продолжает бить температурные рекорды

Ростовская область может побить все температурные рекорды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области продолжают обновляться температурные рекорды. В настоящее время донской регион находится в списке регионов России, где есть вероятность возникновения негативных последствий из-за постоянного роста температуры воздуха, засухи и частых обильных осадков. Об это сообщили в Росгидрометцентре.

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сообщила, что температура воздуха в регионе продолжает расти по сей день. Обновлять температурные максимумы дня приходится постоянно. Но абсолютный рекорд еще не побит. Он был установлен в 2010 году, когда на Дону бушевала аномальная жара. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в +43 градуса.

Некоторые специалисты считают, что с каждым годом количество осадков будет уменьшаться, а температура будет продолжать расти и побьет все ранее установленные рекорды.

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