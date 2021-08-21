В Ростовской области COVID за сутки подхватили 490 человек

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 490 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вновь выросло число зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, опасный вирус подтвердился у 490 местных жителей. Таким образом общее количество заболевших дончан составляет 119 572 человека.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2845. Коэффициент распространения инфекции – 1, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время в донских госпиталях 43 человека находятся в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи. Но к сожалению, медикам удается спасти нее всех, вчера от коронавируса скончались еще 28 жителей Ростовской области. Соответственно общее количество летальных исходов составило 5 717 человек.

Но увеличивается и число выздоровевших. В настоящее время побороть коронавирусную инфекцию удалось 104 336 пациентам. За вчерашний день из больниц были выписаны 303 человека.

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