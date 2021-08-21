На Ростовскую область обрушатся ливни и ураган

На Ростов надвигается ливень и шквалистый ветер Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ростовскую область надвигается страшная непогода. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.

В субботу временами еще будет выглядывать солнце. Но к вечеру погода основательно испортится. Синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы будут достигать 20-24 метров в секунду. Но даже несмотря на это день будет стоять жаркий. Столбики термометров будут достигать отметки в +30 градусов.

Непогода продержится в регионе как минимум сутки. Жителям области посоветовали в этот период без острой необходимости не выходить на улицу. Автомобилистов не следует оставлять машины под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, ведь они могут от сильного порыва упасть на машину.

Пешеходам тоже нужно быть предельно внимательными. На одежде необходимо иметь светоотражающие элементы, чтобы автомобилисты смогли хорошо видеть людей на дороге и не допустить несчастных случаев.

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