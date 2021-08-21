Лжесотрудник банка похитил у ростовчанина последние деньги

В Ростове ищут телефонного мошенника Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице полиция разыскивает телефонного мошенника.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и рассказал, что в настоящее время со счета его карты кто-то пытается снять деньги. Он предложил остановить эти списания и перевести деньги на "безопасный счет". Испуганный ростовчанин выполнил все указания злоумышленника и с его счета тут же списались 260 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лжесотрудник банка обчистил ростовчанку на 150 тысяч рублей.

Женщина выдала ему все данные своей банковской карты.