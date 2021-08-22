Народный календарь на 22 августа: с этого дня начинались холодные и дождливые дни

Народный календарь на 22 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 22 августа: наши предки считали, что отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещает ненастье; чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. Рыба перестала клевать к перемене погоды в плохую сторону. Молодой месяц был хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.

Сильный южный ветер обещал снежную зиму. Жабы и лягушки квакали к сырой погоде. Ужи выползали погреться на дорогу перед дождем. Горшки перекипали через край к сырости. Дым вертикально шел вверх к хорошему дню. Устойчивый северный или северо–восточный ветер предвещает сохранение ясной или малооблачной погоды без осадков. Сурки громко свистели - тепло будет стоять до середины осени.

Дождливый день был признаком ненастья, которое простоит до конца августа. Ненастный день говорил о неурожае на следующий год. Овес поспевал к хорошему урожаю орехов. Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью. Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме. Обычно с этого дня начинаются холодные и дождливые дни. Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.

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