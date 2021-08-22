Масштабные отключения электричества ждут ростовчан на предстоящей неделе

Ростов ожидают масштабные отключения света Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове ожидаются массовые отключения света. Улицы города будут временно обесточиваться из-за проведения технических работ. Об этом сообщает компания "Донэнерго".

Итак, в понедельник, 23 августа, света не будет:

С 9 до 15 часов: ул. Левобережная 1, 1А, 1Б.

С 9 до 16 часов: пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49.

С 9 до 17 часов: ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новоросийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-76; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-71, 2-92; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-73, 2-78; ул. Сквозная 1-87, 2-84; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Керамическая 1-13, 2-14; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 1-37, 2-26; пер. Поворотный 1-19, 2-22; ул. 1-я Круговая 56; ул. Быкадорова 15-27, 35, 22-32; ул. Туроверова 18-26, 22А, 22Б, 22В, 24А, 17-21.

С 10 до 18 часов: ул. Красноармейская 125-129; ул. Гр.города волос 80-110, 103-117.

Во вторник, 24 августа, электричество отключат:

С 9 до 15 часов: ул. Левобережная 2.

С 9 до 16 часов: просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12; пл. Круглая 1; ул. 1-я Кольцевая 1А; ул. Товарищеская 12-14, 28; ул. Курортная 116; ул. Лобачевского 1-43, 2-34; ул. Западная 52, 47, 47А; ул. Семипалатинская 1-17, 2-14; ул. Калининградская 41-51, 42-48; ул. Еременко 55-61.

С 9 до 17 часов: ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 32-67, 28-64; ул. Рябышева 11-83, 8-58; ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. 30-я линия 14-32, 11-29; ул. 32-я линия 24-62,19-59; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Калинина 27-41, 40-48; ул. 4-я Кольцевая 39/40, 24-36; ул. 5-я Кольцевая 17-53, 32-58; ул. 6-я Кольцевая 53-67; просп. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39; 20-34; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Королева 23, 23А, 23Б, 23/2, 23/3, 25, 25А, 25Б, 25/1, 25/2, 23Д.

В среду, 25 августа, обесточат:

С 9 до 16 часов: пр. Шолохова 31А, 86/91, 88/76; ул. 18-я линия 89; ул. 20-я линия 66; пл. Круглая 1; ул. Товарищеская 1-55, 2-44; ул. 3-я Кольцевая 1-17; ул. Спартаковская 1-23, 2-24; пер. Старобельский 1-29, 2-10; ул. Ленинградская 2-20, 9-21; ул. 2-я Баррикадная 4-58; просп. Стачки 20/1; ул. Варфоломеева 311-339, 350-372; пер. Нахичеванский 64-98, 71-95; ул. Малюгиной 253-299, 284-338; ул. Филимоновская 248-288, 287-341; пер. Крепостной 132; просп. Театральный 95-101.

С 9 до 17 часов: ул. Закруткина 70-84; пер. Продольный 1-13, 2-22; ул. Нижегородская 1-19, 2-20; ул. Искусственная 1-9; ул. Королева 20Б, 25В, 27, 27А, 27Б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29; просп. Космонавтов 35/20Б; ул. Беляева 7, 9/1; ул. Скачкова 21, 26-30; ул. Некрасовская 1-73, 2-76; пер. Силикатный 19-25, 21; пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 8-12, 13-27, 7а; ул. Набережная 1-7; ул. Всесоюзная 12-34; ул. Набережная 9-21; ул. Портовая 140-158, 164А, 164Б; ул. Днепростроевская 35, 37.

В четверг, 26 августа, отключения ожидаются:

С 9 до 16 часов: ул. Лобачевского 1-43, 2-34; ул. Западная 52, 47, 47А; ул. Семипалатинская 1-17, 2-14; ул. Калининградская 41-51, 42-48; ул. Еременко 55-62.

С 9 до 17 часов: ул. Шеболдаева 48-54; ул. 2-я Пятилетка 3/1-11/2; ул. Доброхимовская 15-75, 20-72; ул. 2-я Краснодарская 65-89, 22; ул. 1-я Круговая 25-31, 22-32; ул. Всесоюзная 130-162; пер. Молодогвардейский 3-23, 2-14; ул. Набережная 113-165, 131А; пер. Промысловый 1-17, 2-16; пер. Станционный 3-11, 2-6; пер. Фиолетова 1-17, 2-16; ул. Всесоюзная 34-124, 29-137; пер. Ковельский 1-5, 2-6; пер. Милютинский 6, 6а; пер. Миусский 6-8, 21-31, 32-46; ул. Набережная 23, 47-103; ул. Портовая 532; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 3-7; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5.

В пятницу, 27 августа, свет планируют отключить:

С 9 до 16 часов: пер. Богачева 11-13, 8-34; ул. Всесоюзная 187-229, 216-222; пер. Крестьянский 4-34, 7-39; ул. Набережная 191-199; пер. Флотский 2-16, 3-11; ул. Циолковского 98-142; ул. Камышинская 1-31, 2-32; ул. Кузнечная 1-47, 8-52; ул. Магнитогорская 4-34; пер. Пржевальского 9-23, 12-82; пер. Урицкого 41-63; ул. Циолковского 11-41.

С 9 до 17 часов: пер. Белозёрский 2-16; ул. Благодатная 2-12, 1-11;пер. Вагайский 1-15, 2-12; пер. Выгодский 1-11, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-14; пер. Елецкий 7-15, 2-12; пер. Знаменский 1-9, 2-20; ул. Лесопарковая 25-35, 56.

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Причиной отключений стали ремонтные работы.