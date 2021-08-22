В Таганроге рабочие продолжают обрезку деревьев

В Таганроге идет обрезка деревьев. Фото: МКУ "Благоустройство"

В Таганроге сотрудники производственного участка МКУ «Благоустройство» продолжают заботиться о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Рабочие занимаются обрезкой ветвей деревьев, которые свисают вдоль автомобильных дорог. Спил производится с целью обеспечить видимость дорожных знаков.

За последние несколько дней работы уже были полностью выполнены на улицах Энергетической, Кольцовской, Театральной, Богдана Хмельницкого, Калинина, в переулке Сельском. А также ненужные ветви были обрезаны на перекрестках ул. 1-я Линия и переулка 1-й Нового и 14-го Нового пер. и ул. 4-я Линия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новочеркасский водоканал обманывал своих пользователей.

Работники требовали дополнительную плату за техосмотр водомерных узлов.