Неисправная проводка стала причиной пожара в Ростовской области

В Ростовской области вспыхнул частный дом. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области вспыхнул частный дом.

Инцидент произошел 20 августа, около половины девятого вечера на улице Мичурина в городе Таганроге. В доме № 85 случилось короткое замыкание из-за него начался пожар. Почуявшие запах гари и заметившие дым соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено всего два квадратных метра. Но хозяина дома все-таки пришлось вызволять из огненной ловушки, но благодаря оперативным действиям спасателей он остался цел и невредим. Локализовать возгорание пожарные смогли в 20:27, а уже через минуту огонь был полностью потушен.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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