Телефонный мошенник выманил у дончанина более двух миллионов рублей

Дончанин потерял более двух миллионов рублей после звонка мошенника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области телефонный мошенник обчистил местного жителя.

В местный отдел полиции обратился житель Волгодонска, он рассказал, что ему позвонили с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником одной из инвестиционных компаний и предложил вложить деньги в проведение валютных операций, а также в покупку и продажу акций международных организаций на бирже. За использование его сбережений местному жителю обещали максимальную выгоду и высокую прибыль.

Чтобы инвестировать и покупать акции на бирже, требовалось открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Когда мужчина выполнил все требования мошенника, ему пришло сообщение об оформлении брокерского счета и списании с него 2,2 миллионов рублей

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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