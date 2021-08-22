Ростовчанка рассказал о затяжном ожидании скорой помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанка пожаловалась на долгое ожидание скорой помощи. Свой крик души женщина опубликовала в одном из городских пабликов в соцсети.

Около пяти утра сын местной жительницы почувствовал острое недомогание. Обеспокоенная мать вызвала молодому человеку скорую помощь. Но из-за нехватки фельдшеров и машин медики смогли приехать только к половине десятого утра.

- Это чистое безобразие. Это хорошо, что так все произошло и камни в желчном не сдвинулось. Молодой человек от боли кричал и катался по полу, - поделилась своей бедой ростовчанка.

Женщина обратилась в городским властям с просьбой увеличить штаты медиков скорой помощи и закупить побольше машин, чтобы впредь такие ситуации не повторялись.

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