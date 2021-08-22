Сотням горожан предстоит остаться без горячей воды в начале сентября

В Ростове отключат горячую воду в начале сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть донской столицы останется без горячей воды с 6 по 9 сентября. О предстоящих отключениях сообщается на сайте «Ростовских тепловых сетей».

- ООО «Ростовские тепловые сети» в соответствии с графиком подготовки теплофикационного оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» к отопительному сезону 2021-2022 года в период с 6 по 9 сентября 2021 года будет проводить испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность, - говорится в тексте сообщения.

Без возможности искупаться в теплой воде останутся жители Северного и западного жилых массивов, микрорайона Темерник, и те, кто проживают вблизи проспекта Ленина.

Так без горячего водоснабжения останутся ростовчане на улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Обсерваторной, Венеры, Каракумской, проспектах Королева и Космонавтов, Волкова.

На Темернике воды не будет в границах улиц Лелюшенко, Миронова и Думенко;

Горячая вода будет также отсутствовать на улице Нансена, в переулке Ахтарском, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекте Ленина, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекте Нагибина, Новаторов, Врубовой, переулке Актюбинском.

Водоснабжение отключат и в пределах набережной Дона, улиц Сиверса, Локомотивной, Мечникова, Текучева, проспекта Театрального, проспекта Шолохова, 26-й Линии, площади Свободы и 21-й Линии, а также на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.

А также в пределах проспекта Малиновского, улиц Доватора, Мадояна, Стачки, Интернациональной, 2-й Володарского, Заводской, Каширской, в микрорайоне Левенцовка и на улице Пескова, в переулке Машиностроительном, на улицах С. Разина, 3-й Кольцевой, Профсоюзной.

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