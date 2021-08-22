Ростовчанке с коронавирусом пришлось неделю прождать врача

Ростовчанка неделю не могла вызвать врача на дом Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчанке, зараженной коронавирусом пришлось неделю прождать врача. О сложившейся с ней ситуации девушка рассказала в одном из городских пабликов соцсети.

Уроженка донской столицы написала, что еще 13 августа она почувствовала себя плохо и попыталась вызвать врача на дом, но свободного времени у медиков не оказалось. Девушка повторяла попытки изо дня в день, а состояние все ухудшалось. Ей ничего не оставалось, кроме как вызвать домой скорою помощь. Прибывшие медики сделали пациентке тест на коронавирус и он оказался положительным.

- К 20 августа врач так и не появился, я не знаю, что мне делать. У меня прикрепление к поликлинике № 16 в Ворошиловском районе, - пожаловалась ростовчанка.

Девушка обратилась к властям за помощью в решении этой проблемы.

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