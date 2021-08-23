Отключение света в Ростове-на-Дону 23 августа 2021 года: без света останутся сотни ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 августа 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 23 августа, с 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Левобережная 1, 1А, 1Б.

С 9 до 16 часов обесточат пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49.

С 9 до 17 часов свет отключат ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новоросийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-76; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-71, 2-92; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-73, 2-78; ул. Сквозная 1-87, 2-84; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Керамическая 1-13, 2-14; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 1-37, 2-26; пер. Поворотный 1-19, 2-22; ул. 1-я Круговая 56; ул. Быкадорова 15-27, 35, 22-32; ул. Туроверова 18-26, 22А, 22Б, 22В, 24А, 17-21.

С 10 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать ул. Красноармейская 125-129; ул. Гр.города волос 80-110, 103-117.

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