Народный календарь на 23 августа: утренний иней обещал холодную зиму

Народный календарь на 23 августа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 23 августа: наши предки считали, что, если вода тиха в реках, озерах, болотах, если лодки стояли спокойно, то считали, что осень должна быть тихая и зима будет без метелей. Волны на воде в полдень к суровой зиме и холодной осени. Тихие воды обещали хорошую рыбалку в августе и сентябре.

Если журавли полетят, то в середине октября ударит мороз, а нет – то зима позже придет. Порывистый ветер дул к ведру. Молоко пенилось в подойнике к сырой погоде. Роса высыхает к 6–7 часам утра или держится до полудня – будет дождливая облачная погода. Какая погода в этот день, такой будет и вся осень. Мелкая рябь на воде была гарантом того, что август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.

Новолуние на этот день выпадало к теплу. Много желудей на дубе – следующий год обещает быть урожайным. Птицы не пели перед дождем. Рыба на закате не плещет хвостом – следующий день будет дождливым. Иней с утра – к ранней и холодной зиме. Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых. Наиболее благоприятным признается, когда в этот день будет теплая и ясная погода, она предвещает на юге хороший сбор винограда, урожай вина и вообще хорошую осень.

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