Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 августа: дороги в городе свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Международная.
В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Максима Горького, проспекте Буденновском, проспекте Богатяновский спуск, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, 1-я форматная, 56-й Армии.
На Северном дороги совершенно свободны.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, Чистопольская, Менжинского и проспекте Шолохова.
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