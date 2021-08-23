В Ростове на Западном из-за конфликта владельца и арендатора закрыли бассейн

Речь идет о комплексе общей площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове из-за конфликта владельца и арендатора перестал работать бассейн «Энерджи». Теперь местные жители боятся, что вместо спортивного объекта владелец может возвести дом или коммерческую недвижимость, сообщает «Город N».

Ростовчане уже обращались с этой проблемой к властям. В своем письме люди отметили, что водноспортивный комплекс официально приостановил работу из-за ковидных ограничений, но дело не только в этом.

Жители донской столицы уверены, что они остались без бассейна из-за конфликта собственников - якобы компания, которая владеет участком и зданием не дает второй организации пользоваться помещениями.

Речь идет о комплексе общей площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров. Его запустили еще в 2008 году. Строительство кредитовал банк, совладельцем которого был Вадим Варшавский. К слову, этого предпринимателя в марте 2018 года задержали по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

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