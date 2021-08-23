"Стоп, а как же ковид?": Концерт Басты в Нижнем Новгороде наделал много шума

Концерт Басты в Нижнем Новгороде вызвал вопросы. Фото: аккаунт Василия Вакуленко в Инстаграм Фото: Соцсети

Ростовчанин Василий Вакуленко, более известный, как рэпер Баста, на днях выступил со сольным концертом в Нижнем Новгороде. Видеозапись с концерта певец опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Исполнитель провел ставший традиционным для его выступлений флешмоб. Во время исполнения песни "Сансара" все зрители зажигали фонарики на своих телефонах и, в такт покачивая руками, в какой-то условленный момент дружно исполняли полюбившийся всем лирический припев. Этот момент и был записан на телефон артиста, а затем опубликован на его страничке. Происходящее певец назвал ничем иным, как "огнями Нижнего Новгорода".

В комментариях поклонники музыканта поделились своими эмоциями от концерта и искренне поблагодарили Басту. Но нашлись и те, кто задался вопросом о том, каким образом исполнителю разрешили выступать в наши трудные коронавирусные времена

"Стоп, а как же ковид? Это все привитые?", "А на стадион не пускают - короновирус", "Коронавирус закончился?" - задались вопросами подписчики рэпера.

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Теперь Василию нельзя пить алкоголь и заниматься спортом три дня.