Отключение света в Ростове-на-Дону 24 августа 2021 года: сотням ростовчан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 августа 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 24 августа, с 9 до 15 часов электричество отключат на ул. Левобережная 2.

С 9 до 16 часов обесточат просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12; пл. Круглая 1; ул. 1-я Кольцевая 1А; ул. Товарищеская 12-14, 28; ул. Курортная 116; ул. Лобачевского 1-43, 2-34; ул. Западная 52, 47, 47А; ул. Семипалатинская 1-17, 2-14; ул. Калининградская 41-51, 42-48; ул. Еременко 55-61.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 32-67, 28-64; ул. Рябышева 11-83, 8-58; ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. 30-я линия 14-32, 11-29; ул. 32-я линия 24-62,19-59; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Калинина 27-41, 40-48; ул. 4-я Кольцевая 39/40, 24-36; ул. 5-я Кольцевая 17-53, 32-58; ул. 6-я Кольцевая 53-67; просп. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39; 20-34; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский; ул. Королева 23, 23А, 23Б, 23/2, 23/3, 25, 25А, 25Б, 25/1, 25/2, 23Д.

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