Народный календарь на 24 августа: нельзя пить спиртное и ходить на рыбалку

Народный календарь на 24 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 24 августа: наши предки считали, что, если небо было красным на рассвете, то это значило, что пойдет сильный дождь с ветром. На рассвете шел дождь - непогода продлится несколько дней. Небольшая дымка над поверхностью озера или реки, касающаяся берегов, предвещает солнечные дни.

Обильная роса на закате обещала ясное утро завтра. Кроты, мыши, бурундуки делают большие запасы и отрывают норы на теплую сторону – к суровой и снежной зиме. Большой урожай орехов, но маленький грибов сулил лютую зиму. Роса выпадала в августе ночью перед хорошим урожаев грибов. Сыворотка от сметаны или простокваша закисает – к грозе. Вихрь появляется и перелетает в разных местах внизу у земли – перед ненастьем.

Перистые облака изгибались полосой к дождю с сильным ветром. Грачи поднимались высоко и резко снижались к дождю. Овес зеленел вторично к сырой погоде. Дым от костра стелился по земле перед дождем. Безветрие - тепло будет недолгим. В этот день издавна запрещалось пить спиртное и на рыбалку тоже ходить не полагалось.

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