Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 августа: в городе можно перемещаться свободно

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Всесоюзная, Международная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, проспекте Буденновском, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, Зрелищная, Орбитальная.

На Северном пробки скапливаются на проспектах Королева и Космонавтов

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.

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