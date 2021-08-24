Василий Голубев проверил готовность школ Ростовской области к учебному году

Губернатор с проверкой посетил несколько ростовских школ. Фото: сайт правительства РО

Школы Ростова полностью готовы к новому учебному году. Об этом Василию Голубеву рассказали во время рабочего объезда - глава региона лично оценил состояние образовательных учреждений города. Об этой проверке сообщает сайт донского правительства.

Так, Василий Голубев побывал в обновленной школе №32 имени «Молодой гвардии» на 740 учеников. На ее реконструкцию и благоустройство потратили почти 585 млн рублей. Здание оснащено самой современной техникой, есть спортивный, актовый и тренажерный залы. Губернатор отметил, что в таком месте «детям будет комфортно учиться».

Также глава региона осмотрел и остался доволен новым футбольным полем в гимназии №25. Там же устроили встречу с юными спортсменами.

После этого губернатор заехал в школу №44, которая требует капитального ремонта. Василий Голубев потребовал ускорить работу с документацией и выделить из бюджета средства на обновление.

Всего в Ростовской области в этом году за парты сядут почти 440 тысяч учеников. Еще 85 тысяч студентов начнут учебный год в колледжах и техникумах. В систему дополнительного образования придут 270 тысяч ребят. С 1 сентября все школы региона начнут работу в очном формате.

Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что город первым на Дону подписал акты готовности школ к учебному году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти подтвердили очное начало учебного года в школах Ростовской области

При этом все образовательные учреждения будут работать в особом режиме (подробности)