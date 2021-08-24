Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 10:52

В Ростовскую область вновь возвращается жара

До конца недели осадков в большинстве территорий быть не должно
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже к выходным ожидается в районе +34-35 градусов

Уже к выходным ожидается в районе +34-35 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовскую область после периода дождей и прохлады вновь возвращается жара. Об этом предупреждают синоптики, прогноз на неделю - до 29 августа - опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, уже сегодня во вторник, 24 августа, в течение дня столбики термометров в среднем должны подняться до +30 градусов. Постепенно температурные значения будут повышаться, и уже к выходным ожидается в районе +34-35 градусов. При этом осадков в большинстве территорий быть не должно.

Ветер прогнозируют довольно слабый. Его скорость на этой неделе будет около 2-4 м/с. По ночам обещают от +18 до +20 градусов в зависимости от района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 24 августа 2021: чего ждать во вторник

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 августа 2021 (подробности)