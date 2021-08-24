Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 августа: город скован шестибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Текучева, улице Шаумяна, улице Курской, улице Мечникова, улице Нансена, улице Ларина, проспектах Сиверса, Ленина, Богатяновском спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Мадояна, Спартаковская, МОПРа, 2-я Краснодарская, переулке Коммунистическом, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Штахановского, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Чистопольской, Менжинского, переулку Днепровскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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