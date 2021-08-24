Первый на юге России комплекс для испытания машин и оборудования появится в Ростове

В Ростове появился первый в ЮФО лабораторный комплекс по испытанию машин и оборудования Фото: Правительство РО

В донской столице был открыт первый в ЮФО лабораторный комплекс для испытания машин и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На создание этой лаборатории было потрачено порядка 300 миллионов рублей. В здании, которое имеет площадь более тысячи квадратных метров будут проходить испытания промышленного и бытового оборудования, которое работает на газе и находится под избыточным давлением.

Стоит отметить, что центр оборудован по последнему слову техники. В нем есть даже камера искусственного солнечного света, при помощи нее можно проводить исследование поведения объектов при постоянном воздействии на них солнечных лучей. Это позволит прийти к более правильному результату, сравнимому с использованием объекта в реальных погодных условиях. Такая лаборатория была необходима производителям газовых горелок и котлов, так как это облегчало им тестирование продукции.

В церемонии открытия новой лаборатории приняли участие замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, депутат Государственной Думы Антон Гетта, Президент Торгово-Промышленной палаты Ростовской области Николай Присяжнюк, гендиректор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков и гендиректор «ПромМаш Тест» Алексей Филатчев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области запретил застройку микрорайонов без детских садов и школ.

Об этом Василий Голубев заявил на совещании по развитию инфраструктуры образования Ростова.