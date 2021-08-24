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Общество24 августа 2021 21:00

В Ростове назначили суд по делу о запрете строительства магазина на улице Ленина

Заявление было подано еще в июне
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове пройдет судебное заседание по делу о запрете строительства магазина на улице Ленина

В Ростове пройдет судебное заседание по делу о запрете строительства магазина на улице Ленина

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице назначили заседание по делу о запрете строительства магазина на улице Ленина. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда.

Истцом по делу является всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Представители общества требуют отменить разрешение, выданное на строительство магазина на улице Ленина. Заявление было направлено в суд еще в июне нынешнего года, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, поскольку не была уплачена госпошлина.

В настоящее время иск принят к производству, дата первого заседания назначена на 14 сентября. Ответчиком по делу будет выступать департамент архитектуры и градостроительства.

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Предполагается, что ответчиком выступит городской департамент архитектуры и градостроительства.