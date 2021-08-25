Отключение света в Ростове-на-Дону 25 августа 2021 года: ростовчане проведут без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 августа 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 25 августа, 9 до 16 часов обесточат пр. Шолохова 31А, 86/91, 88/76; ул. 18-я линия 89; ул. 20-я линия 66; пл. Круглая 1; ул. Товарищеская 1-55, 2-44; ул. 3-я Кольцевая 1-17; ул. Спартаковская 1-23, 2-24; пер. Старобельский 1-29, 2-10; ул. Ленинградская 2-20, 9-21; ул. 2-я Баррикадная 4-58; просп. Стачки 20/1; ул. Варфоломеева 311-339, 350-372; пер. Нахичеванский 64-98, 71-95; ул. Малюгиной 253-299, 284-338; ул. Филимоновская 248-288, 287-341; пер. Крепостной 132; просп. Театральный 95-101.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Закруткина 70-84; пер. Продольный 1-13, 2-22; ул. Нижегородская 1-19, 2-20; ул. Искусственная 1-9; ул. Королева 20Б, 25В, 27, 27А, 27Б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29; просп. Космонавтов 35/20Б; ул. Беляева 7, 9/1; ул. Скачкова 21, 26-30; ул. Некрасовская 1-73, 2-76; пер. Силикатный 19-25, 21; пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 8-12, 13-27, 7а; ул. Набережная 1-7; ул. Всесоюзная 12-34; ул. Набережная 9-21; ул. Портовая 140-158, 164А, 164Б; ул. Днепростроевская 35, 37.

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