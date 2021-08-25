Народный календарь на 25 августа: девушки клали под подушку белый носовой платок

Народный календарь на 25 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

Народный календарь на 24 августа: наши предки считали, что, если в этот день шел дождь, то "бабье лето" будет короткое, стояла тёплая и ясная погода – будет много белых грибов. Частые грозы в августе - признак долгой осени. Кошка старательно умывалась - будет хорошая погода. Туман нависал над лесом перед дождем. Петухи теряли перья к затяжной осени.

Если даже при отсутствии дождя в воздухе ощущается сырость как днем, так и ночью, жди затяжного ненастья. Если сено на лугу отсыревает, следует ожидать дождя, возможно, сопровождающегося грозой. Иней с утра обещал богатый урожай озимых. Молодой меся появлялся к сильному порывистому ветру.

Лягушки громко квакали перед дождем. Кроты вылезали из нор к продолжительному ненастью. Тот, кто родился 25 августа, вырастет чадолюбивым. Из таких людей получаются хорошие отцы и матери. В этот день приступали к сбору облепихи, а клен ронял свои первые листья.Если молодая девушка в этот день в церковь не зайдет – замуж никогда не выйдет. Если девушка перед сном положит под подушку белый носовой платок – ночью ей приснится будущий супруг.

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