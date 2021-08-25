Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 августа: в городе пробки - четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Международная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Варфоломеева, проспекте Буденновском, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, 1-я форматная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на улицах Беляева, Штахановского и проспектах Королева и Космонавтов

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Вятская, Киргизская, Страны Советов, Чистопольская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, переулку Днепровскому и проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 августа: в городе можно перемещаться свободно.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 августа.