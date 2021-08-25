Ростовская администрация передала застройщику Левенцовки участки для строительства соцобъектов

В микрорайоне "Левенцовский" появятся школы, детские сады и поликлиника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские власти Ростова-на-Дону передали застройщику микрорайона «Левенцовский» участки для строительства социальных объектов. Об этом сообщает портал «Город N».

Теперь в микрорайоне появятся две средних общеобразовательных школы. Одна на 1 100 мест, а во второй смогут одновременно обучаться 1 275 учащихся. Кроме того, рабочие возведут два детских сада. В каждый из них смогут поступить по 280 ребятишек. Также застройщик получил участки для возведения поликлиники.

Строительство всех этих объектов планируется закончить до конца 2023 года.

Стоит отметить, что до этого губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать документы, которые будут обязывать застройщиков микрорайонов строить на территории жилищных комплексов школы и детские сады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минстрой: Донской инфекционный центр в Ростове будет сдан в сентябре.

Работы выполнены на 99%.