В Ростовской области с молотка пустят два старинных особняка

В Таганроге продадут два старинных особняка. Фото: "Исторический Таганрог"

В донском регионе было принято решение продать два старинных особняка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Таганрога. Стоит отметить, что оба выставленных на продажу здания являются объектам культурного наследия.

Продажа этих домов будет вестись по частям. Таким образом, особняк на Чехова, 97, будет разделен на 13 долей. Рыночная стоимость этого здания составила десять миллионов рублей. Дом на Лермонтовском, 8, планируется разделить только надвое и пустят его с молотка за 1,3 миллиона рублей.

Важно сказать, что обв здания имеют довольно занимательную историю. Первый особняк носит название Доходного дома Сидорова и был признан памятником архитектуры регионального уровня, но с 2017 года пустует из-за своего аварийного состояния. Здание на Лермонтовском - это дом Лицина, в его архитектуре можно отыскать элементы барокко и классицизма.

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Самое дороге - «Танаис», его залоговая стоимость составляет 2 847 000 долларов США.