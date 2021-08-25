Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 20:00

Ростовские дольщики попросили вернуть регулярные встречи с властями

Также они просят оказать им всяческую поддержку
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовские дольщики просят вернуть им встречи с властями

Ростовские дольщики просят вернуть им встречи с властями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские дольщики попросили возобновить встречи с региональными властями. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Юг".

Сегодня, 25 августа, обманутые дольщики вышли на улицу с плакатами и попросили снова возобновить встречи с властями, чтобы они могли обсудить свои проблемы. Кроме того, люди просят предусмотреть для них меры поддержки.

Ростовчане сообщили, что в начале года активно работала группа для защиты прав людей, пострадавших из-за самостроев, но почему-то в середине года встречи стали отменяться. Дольщики просят вновь активизировать эту работу.

Напомним, что в настоящее время в регионе зарегистрированы 175 самостроев. Квартиры в них приобрели 4,5 тысячи семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обманутые дольщики из Ростова-на-Дону записали видеообращение на Прямую линию Владимира Путина.

В своем ролике они пожаловались Президенту России, что их проблема с завершением строительства многоквартирного дома не решается уже несколько лет.