Ростовские дольщики попросили вернуть регулярные встречи с властями

Ростовские дольщики просят вернуть им встречи с властями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские дольщики попросили возобновить встречи с региональными властями. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Юг".

Сегодня, 25 августа, обманутые дольщики вышли на улицу с плакатами и попросили снова возобновить встречи с властями, чтобы они могли обсудить свои проблемы. Кроме того, люди просят предусмотреть для них меры поддержки.

Ростовчане сообщили, что в начале года активно работала группа для защиты прав людей, пострадавших из-за самостроев, но почему-то в середине года встречи стали отменяться. Дольщики просят вновь активизировать эту работу.

Напомним, что в настоящее время в регионе зарегистрированы 175 самостроев. Квартиры в них приобрели 4,5 тысячи семей.

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В своем ролике они пожаловались Президенту России, что их проблема с завершением строительства многоквартирного дома не решается уже несколько лет.