Почти половина дончан регулярно занимаются физкультурой и спортом

Почти половина дончан занимаются физкультурой и спортом регулярно Фото: Правительство РО

В донском регионе насчитывается 1,9 миллиона человек, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Стоит отметить, что это практически половина населения донского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

По этому показателю область вошла в топ-10 регионов страны. Рассказал о таких успехах региона глава Ростовской области Василий Голубев.

В настоящее время на Дону работает более 10 тысяч спортивных объектов, а за минувшие семь лет на развитие этой отрасли было направлено 9,6 миллиарда рублей. В Ростовской области построили отремонтировали 255 объектов.

- За последние пять лет к занятиям физкультурой были привлечены на Дону более 600 тысяч человек, говорится в тексте сообщения.

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