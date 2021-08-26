Отключение света в Ростове-на-Дону 26 августа 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 августа 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 26 августа, с 9 до 16 часов отключения ожидаются на ул. Лобачевского 1-43, 2-34; ул. Западная 52, 47, 47А; ул. Семипалатинская 1-17, 2-14; ул. Калининградская 41-51, 42-48; ул. Еременко 55-62.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Шеболдаева 48-54; ул. 2-я Пятилетка 3/1-11/2; ул. Доброхимовская 15-75, 20-72; ул. 2-я Краснодарская 65-89, 22; ул. 1-я Круговая 25-31, 22-32; ул. Всесоюзная 130-162; пер. Молодогвардейский 3-23, 2-14; ул. Набережная 113-165, 131А; пер. Промысловый 1-17, 2-16; пер. Станционный 3-11, 2-6; пер. Фиолетова 1-17, 2-16; ул. Всесоюзная 34-124, 29-137; пер. Ковельский 1-5, 2-6; пер. Милютинский 6, 6а; пер. Миусский 6-8, 21-31, 32-46; ул. Набережная 23, 47-103; ул. Портовая 532; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 3-7; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5.

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