Народный календарь на 26 августа: было принято делать уборку в погребе

Народный календарь на 26 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 26 августа: наши предки считали, что, если сова кричала ночью, то это к смене погоды. Если туман быстро рассеивается в лучах солнца – хорошая погода устанавливается надолго. Если было холодно, то зима будет теплой. Дождь предвещает зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.

Туман стелился над водой к затяжному ненастью. Угли покрывались золой перед теплой погодой. Луна мерцала перед дождем. Листья на березе желтели - скоро грядут заморозки. Фазан появлялся в кустах в преддверии дождя и сильного ветра. Лето зиму строит: зимнее тепло – летний холод, зимой вьюги – летом ненастье, зима снежная – лето дождливое, зима морозная – лето жаркое. Ветры дуют тихо – к солнечной погоде, а бурей проносятся – быть дождливому сентябрю.

Сильный ветер сулил дождливый сентябрь. Легкий ветерок дул к жаркой погоде. Сено сырело на на сеновале перед дождем. Молодой месяц ярко–красного цвета – к дождю. Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью. Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых. Если на Максимов день не прибраться в погребе – осень будет гнилой и немилосердной к зимним припасам.

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