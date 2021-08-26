Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 августа: для движения практически нет помех

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная и проспект Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, проспекте Буденновском, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова, проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, Зрелищная.
На Северном пробки скапливаются на улице Нариманова и проспекте Космонавтов
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Шостаковича, Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекту Шолохова.
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