Рекордные полтора миллиарда рублей направят на развитие спорта в Ростове

Рекордную сумму выделили на развитие спорта в Ростове. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Ростовские власти приняли решение выделить на развитие спорта около полутора миллиарда рублей. Об этом сообщил глава города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Стоит отметить, что в прошлом году на эти нужды было выделено на 500 миллионов меньше. А нынешняя сумма и вовсе является рекордной.

Часть этих денег планируется потратить на ремонт пришкольных стадионов. Около 60 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт спортивных дворовых площадок. Ещё 255,1 миллиона рублей израсходуют на строительство трассы для велоспорта-ВМХ и велоспорта-маунтинбайк. Она будет располагаться на гребном канале «Дон».

Будет построена также ледовая арена, размер ее будет составлять 60×30 м, а отстроят ее в левобережной части города. Центр триатлона с 50-метровым бассейном появится на Гребном канале. А также запланировано строительство двух муниципальных бассейнов в Железнодорожном и Пролетарском районах города.

- Уверен, что 2021 год станет отправной точкой для наращивания темпов развития спортивной инфраструктуры в Ростове, - сообщил Алексей Логвиненко.

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По этому показателю область вошла в топ-10 регионов страны.