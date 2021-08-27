Отключение света в Ростове-на-Дону 27 августа 2021 года: сотням горожан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 августа 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, с 9 до 15 часов электричества не будет в пер. Нахичеванский 81-83,75-77; ул. Журавлёва 162-178; ул. Катаева 357-403, 318-358; пер. Крепостной 153-165, 146-162; ул. Варфоломеева 273-311, 314-350; ул. Черепахина 311-361, 289-328; ул. Текучева 302-340.

С 9 до 16 часов обесточат пер. Богачева 11-13, 8-34; ул. Всесоюзная 187-229, 216-222; пер. Крестьянский 4-34, 7-39; ул. Набережная 191-199; пер. Флотский 2-16, 3-11; ул. Циолковского 98-142; ул. Камышинская 1-31, 2-32; ул. Кузнечная 1-47, 8-52; ул. Магнитогорская 4-34; пер. Пржевальского 9-23, 12-82; пер. Урицкого 41-63; ул. Циолковского 11-41.

С 9 до 17 часов свет отключат в пер. Белозёрский 2-16; ул. Благодатная 2-12, 1-11; пер. Вагайский 1-15, 2-12; пер. Выгодский 1-11, 2-16; пер. Вязовский 1-15, 2-14; пер. Елецкий 7-15, 2-12; пер. Знаменский 1-9, 2-20; ул. Лесопарковая 25-35, 56; ул. Пахотная 135-159А, 186-200; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61; пер. Кузнецкостроевский 61-75; пер. Защитный 14-18, 17-21; пер. Кавалерийский 8, 16/72, 11/57; ул. Межевая 2-78, 1-87; ул. Нагорная 1-71, 2-86; ул. Профсоюзная 6-98; пер. Солдатский 2-14, 1-13; пер. Ярославский 24-26, 27-29, 19/71; ул. 2-я Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27, 2-14; ул. 49-я линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31, 113, 2-40; ул. Балка; пер. Кирилловский 1-15,2-14; ул. 1, 2-я левая 1-15, 2-22.

С 10 до 12 часов без электроэнергии придется посидеть жителям ул. Пушкинская 157-161, 169; просп. Чехова 35/30, 41, 72/155, 76.

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