Народный календарь на 27 августа: алая заря появлялась к сильному ветру

Народный календарь на 27 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 27 августа: наши предки считали, что, если ветер был тихим, то это к ясной осени, а буря обещала ненастный сентябрь. Журавли, улетающие на юг, были признаком морозов, которые наступят уже в октябре.

Сильный ветер поднимался перед дождем. Если он дул с севера, то будет хороший урожай ржи. Новолуние в этот день обещало смену погоды через неделю. Утренний туман поднимался вверх столбами – к дождю. Листья тополя покрылись влагой – перед дождем. Если ил опускался на дно, то это к улучшению погоды. Откуда лучи звезд кажутся длиннее – оттуда будет ветер.

Речные пиявки наполовину высунулись из воды – скоро дождь, возможно, гроза. Алая утренняя заря – к сильному ветру весь день.

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