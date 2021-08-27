Пробки в Ростове-на-Дону на утро 27 августа: заторов в городе почти нет

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 27 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, проспекте Сиверса, проспекте Буденновском, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Оганова, Особенная, 1-я Форматная

На Северном пробки скапливаются на улице Нариманова и проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Киргизская, Страны Советов, Менжинского, Просвещения, Селиванова и проспекту Шолохова.

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