Пора доставать теплые вещи: температура в Ростовской области упадет до +9

Похолодание ожидается в Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели предупредили жителей Ростовской области о предстоящем резком наступлении холодов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По прогнозам синоптиков, в донском крае будет стоять пасмурная погода. Небо будет затягиваться тучами все сильнее и на пике этой облачности могут пройти кратковременные ливни с грозами и шквалистым ветром, скорость которого временами будет достигать 14-18 метров в секунду.

Днем столбики термометров будут подниматься до отметки в +34 градусов, а в ночные часы температура опустится до +15 градусов. Тяжелее всего придется жителям северных районов области, в их краях наступит очень резкое похолодание и температура в темное время суток будет достигать всего +9 градусов.

В УМЧС по Ростовской области напомнили, что по всей территории региона пока еще сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 28 и 29 августа: аномальная жара возвращается.

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону в выходные 28 и 29 августа.