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Общество27 августа 2021 8:30

Пора доставать теплые вещи: температура в Ростовской области упадет до +9

Кроме того, на регион обрушатся грозы и ураганы
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Похолодание ожидается в Ростовской области

Похолодание ожидается в Ростовской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели предупредили жителей Ростовской области о предстоящем резком наступлении холодов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По прогнозам синоптиков, в донском крае будет стоять пасмурная погода. Небо будет затягиваться тучами все сильнее и на пике этой облачности могут пройти кратковременные ливни с грозами и шквалистым ветром, скорость которого временами будет достигать 14-18 метров в секунду.

Днем столбики термометров будут подниматься до отметки в +34 градусов, а в ночные часы температура опустится до +15 градусов. Тяжелее всего придется жителям северных районов области, в их краях наступит очень резкое похолодание и температура в темное время суток будет достигать всего +9 градусов.

В УМЧС по Ростовской области напомнили, что по всей территории региона пока еще сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

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