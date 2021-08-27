Донские власти пообещали, что строительство ЖК в центре не спровоцирует пробки

Стройка в центре города не должна спровоцировать пробки Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские власти пообещали, что строительство трех высотных домов в центре города не должно сильно повлиять на автомобильный трафик. Об этом сообщили в региональном департаменте автодорог.

Стоит отметить, что на время строительства все полосы дороги должны будут оставаться открытыми. Также, не будет ограничено и время проезда по дорогам.

- Движение могут останавливать на несколько минут в случаях, когда на стройплощадку будет заезжать спецтехника, - отметили в департаменте.

Речь идет о строительстве многоэтажек на улице Красноармейской. В высоту они будут достигать 25 этажей.

В настоящее время водители часто жалуются на пробки в центральной части города, обвиняя в этом плотную застройку. Тяжелее всего приходится в часы пик - утром и вечером.

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