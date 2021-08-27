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Общество27 августа 2021 9:50

Обещают до +37: последние выходные лета в Ростовской области будут жаркими

Будет солнечно и без осадков
Ангелина СКИБА
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В Ростове на выходных прогнозируют +32 в субботу и +35 градусов в воскресенье

В Ростове на выходных прогнозируют +32 в субботу и +35 градусов в воскресенье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние выходные лета - 28 и 29 августа - в Ростовской области будут жаркими. Температура воздуха днем в разных территориях будет колебаться от +30 до +37 градусов. Такой прогноз на сайте Гидрометцентра опубликовали синоптики.

Также ожидается солнечная погода, без осадков. Обещают небольшую облачность. Однако по ночам уже должно быть достаточно прохладно. Например, резкое снижение температуры возможно в северных районах региона - там, по данным МЧС, столбики термометров опустятся до +9 градусов.

В Ростове на выходных прогнозируют +32 в субботу и +35 градусов в воскресенье. Северный ветер около 2 м/с сменится на восточный до 5 м/с. Ночью в донской столице обещают около +20 градусов.

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