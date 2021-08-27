Столкновение произошло на улице Чапаева. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 27 августа, в Аксае 34-летняя пассажирка байка пострадала в ДТП с Рено SR. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла еще утром, около 8.45, на улице Чапаева. По предварительным данным, легковушка, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество мотоциклу HONDA VFR750F. Из-за этого произошло столкновение.

Иномаркой управлял 62-летний мужчина, за рулем двухколесного коня находился водитель 35 лет. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку. Также сегодня в лобовом столкновении Hyundai Getz Bogdan пострадали два человека. Эта авария случилась на Левобережной.

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