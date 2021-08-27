Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 августа: заторы оценены в шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Ларина, улице Шеболдаева, проспектах Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Спартаковская, Тружеников, Зорге, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Фурмановская, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова, а также улицам Пановой и Горсоветской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 августа: на дорогах города шестибалльные заторы.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 26 августа 2021.