Авария на левом берегу Ростова спровоцировала четырехкилометровую пробку

В Ростове два водителя пострадали в аварии. Фото: ГИБДД по РО

В Ростове случилась авария, в которой получили травмы два человека.

Инцидент произошел утром в пятницу, 27 августа, на улице Левобережной в районе дома №38. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Hyundai Gets, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Богдан-2111 под управлением 22-летнего шофера.

В результате аварии пострадали оба водителя. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли оказать помощь пострадавшим. А из-за столкновения собралась четырехкилометровая пробка.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.